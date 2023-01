Empoli-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Torino, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida della tranquillità al Castellani tra due squadre che si trovano nella parte sinistra della classifica e che vogliono restarci, provando perché no anche a tenersi vicine rispetto al settimo posto che mette in palio l’Europa. Appuntamento alle ore 15 di sabato 28 gennaio, chi vincerà?

Empoli-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Sergio Floccari.