Udinese, ufficiale cessione Rodrigo Becao al Fenerbahce

Dopo quattro stagioni in cui ha sempre più alzato il proprio livello affermandosi come uno dei migliori difensori della Serie A, Rodrigo Becao lascia l’Udinese ed è ufficiale il suo trasferimento al Fenerbahce: “Da parte di Udinese Calcio un grande in bocca al lupo a Rodrigo per la nuova esperienza e il ringraziamento per quanto fatto in questi anni in cui, grazie alla crescita nel nostro club, si e consacrato in Serie A”. Becao, 130 presenze e 6 gol, aveva annunciato di non rinnovare il contratto in scadenza fra un anno.