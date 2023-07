Fiorentina, 1-1 in amichevole col Parma: Cabral risponde a Estevez

1-1 tra Fiorentina e Parma nell’amichevole di questa sera al Viola Park. Nel test del precampionato di viola e ducali, è Estevez portare in vantaggio il Parma, ma sullo scadere del primo tempo Cabral risponde e la pareggia. Nella ripresa non ci sono ulteriori reti e così il risultato non cambia. Entrambe le panchine, guidate da Italiano e Pecchia, hanno sfruttato l’occasione per mettere in campo nuovi acquisti e giovani talenti.

Il primo tempo vede il Parma giocare con più sicurezza rispetto ai Viola, che riescono a stento a mantenere la linea di difesa. Il vantaggio degli ospiti arriva all’11’, quando Estevez la manda in porta. L’azione avversaria sembra risvegliare la Fiorentina, che tenta una fase di ricostruzione che però sfuma più volte a causa di numerosi errori sul passaggio finale e il Parma non fatica a riprendere il possesso del pallone. Dopo un primo tempo difficile, ad appena un minuto dal duplice fischio, ecco che Cabral tira in porta, concludendo un’azione maestosa, e segna il gol del pareggio.

Nel secondo tempo, la Fiorentina scende in campo con più convinzione e guida una prima fase di attacco, che però non trova una conclusione tra i pali del Parma. I primi venti minuti passano tra diversi tentativi di rete da parte di entrambe le squadre, tutti senza risultati. Le panchine approfittano della gara amichevole per far giocare quanti più calciatori possibili, sostituendo quasi interamente le formazioni del primo minuto. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare la partita, che dopo un’ultima fase statica si chiude sull’1-1.