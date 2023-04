Udinese, Sottil alla vigilia: “Mi aspetto una Roma carichissima”

“Una partita che non ha bisogno di stimoli e che abbiamo preparato nei minimi dettagli. Non mi piace parlare delle partite passate, che come dico sempre vanno archiviate. Non prendere gol è fondamentale, batto sempre su questo punto. Abbiamo analizzato la gara e cercato di correggere gli errori”. A dirlo è Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa alla viglia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Sugli avversari: “Mi aspetto una Roma carichissima, Mourinho è un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma è solida, prende pochi gol e sfrutta bene i contropiedi. Ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo, dovremo essere molto concentrati. Come dico sempre andremo in campo per fare la nostra gara. L’assenza di Dybala e Abraham? Perdono due giocatori importanti ma la Roma dispone di una rosa di altissimo livello, giocatori come El Sharaawi e Belotti sono assolutamente all’altezza per sostituirli”.

Tra le note positive registrate da Sottil ci sono sicuramente Pereyra e Samardzic: “Per me Pereyra è fondamentale, per esperienza tatticismo, qualità ed invenzione. Soprattutto, essendo il nostro capitano, per la sua leadership. È sempre a disposizione di tutti per dare i consigli giusti. Samardzic sta crescendo molto deve migliorare ancora tanto nei duelli e nei contrasti, nell’essere più continuo all’interno della gara. Sta facendo molto bene, ci darà una grande mano con le sue invenzioni e le sue giocate. Che inizi o subentri è un giocatore importante”.