Bologna-Milan, gol Sansone dopo nemmeno un minuto: sbaglia Ballo-Touré (VIDEO)

di Giorgio Billone 33

Il video del gol di Nicola Sansone in Bologna-Milan, rete segnata dopo nemmeno un minuto: bastano 45 secondi ai felsinei per aggredire e sbloccarla, pesa però una leggerezza di Ballo-Touré che prova a difendere un pallone ma se lo fa soffiare facendo poi partire Aebischer che crossa e pesca il compagno tutto solo in area. Inizio in salita per i rossoneri infarciti di riserve, 0-1. In alto ecco il video.