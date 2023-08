Udinese, Sottil: “Siamo stati in partita, ma ci è mancata velocità e concretezza”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match d’esordio in Serie A, perso per 3-0 contro la Juventus. “Non va bene fare le cose sul 3-0. Se una squadra sa fare delle cose le fa dal primo all’ultimo minuto. Non mi è piaciuto l’approccio, eravamo timidi e remissivi, anche se giocavamo contro una corazzata. Nel calcio si può perdere ma la le partite vanno giocate dal primo al 100esimo minuto. Quando giochi contro una squadra del genere, se gli regali dei gol, poi ti puniscono. La mia rabbia è che la squadra è stata in partita nel primo tempo, eravamo pungenti, però nel secondo tempo secondo me non siamo riusciti a gestire bene il gioco. Bisognava avere più veemenza, avere già velocità, essere più concreti”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto delle giocate molto belle, ma il mio dovere è spiegare ai miei ragazzi gli errori commessi, fargli capire che in questa categoria non bisogna mollare di un millimetro. Quando l’arbitro fischia bisogna mettere giù la testa e andare avanti, non possiamo regalargli mezzora, andare sotto 2-0 e pensare di recuperare facilmente, perché poi diventa tutto più difficile”.