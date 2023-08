Udinese-Juventus 0-3, Allegri: “Chiesa per me è un attaccante da 16 gol, magari mi sbaglio”

“Bisogna migliorare, lo abbiamo visto nel secondo tempo, la gestione della palla, va fatta nella metà campo avversaria. E’ vero che faceva caldo e avevamo giocatori rientranti dagli infortuni, per questo ho fatto due sostituzioni a fine primo tempo perché mi serviva più regia. La seconda cosa da fare, quando non riesci a gestire la palla devi difendere in modo diverso, vincevamo 0-3 è vero ma se prendi un gol diventa tutto più complicato. Abbiamo vinto una partita, rimaniamo con i piedi per terra e non pensiamo di aver risolto tutto e subito, stiamo lavorando bene e sono contento, ma io sono contro tutte queste cose che vengono dette”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul campo dell’Udinese: “Messaggio che lanciamo? L’assenza della Champions per noi è importante, lo facciamo per noi stessi. Non nego che ci mancherà la Champions, il vantaggio di giocare una partita a settimana si scontra con quello di giocare con le maggiori formazioni d’Europa. L’obiettivo deve essere entrare in Champions, lo scorso anno siamo arrivati terzi e avremmo avuto il diritto di giocare in Champions”.

Sui singoli: “Chiesa secondo me è un attaccante, poi magari mi sbaglio. Da esterno diventa un giocatore di ripartenza. Federico da seconda punta è stato bravo, stanno migliorando lui e Vlahovic, in quella posizione deve migliorare nel non possesso. Chiesa può fare 14-16 gol, farlo giocare da esterno è un po’ riduttivo. Kostic? Ho anche Iling, Kostic se fosse uscito prima Chiesa lo avrei messo, con Chiesa dentro ho preferito Iling che va dentro al campo”.