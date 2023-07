Udinese, Sottil: “Poche gambe ma giusta mentalità. Nuovi arrivati con caratteristiche importanti”

Inizia bene l‘Udinese di Andrea Sottil che si è imposta per 15-0 sulla Rappresentativa Carnica, nella prima amichevole pre stagionale. “Mi è piaciuto l’atteggiamento da parte di tutti, non avevamo ancora le gambe ma ho apprezzato la mentalità, il tentativo di provare le giocate preparate in allenamento. I nuovi arrivati hanno avuto modo di farsi conoscere, sono tutti giocatori con caratteristiche importanti, e hanno la fortuna di trovarsi in un gruppo consolidato con regole, entusiasmo e mentalità. C’è voglia di faticare”.