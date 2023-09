Udinese, Sottil: “Buon approccio ma bisogna ancora crescere. Kabasele? Giocatore di livello”

Andrea Sottil, ha parlato ai microfoni di Dazn il pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Frosinone. “E’ stata la partita che mi aspettavo, contro degli avversari insidiosi e pronti a sfruttare i nostri errori. Abbiamo avuto un buon approccio, poi abbiamo sbagliato dei disimpegni ed abbiamo dato coraggio agli avversari. Siamo in rodaggio e abbiamo cambiato tanto. L’importante era muovere la classifica. Ho le idee molto chiare, dobbiamo continuare su questa strada. Bisogna crescere e migliorare anche in fase difensiva, ma sono contento per la fase offensiva”.

Il tecnico dell’Udinese ha poi concluso: “Kabasele? È un giocatore di un certo livello. Non è facile entrare nella nostra Serie A e lui sta facendo molto bene. Abbiamo tanta qualità, tutti stanno facendo bene, però bisogna essere più incisivi. Inoltre in questo sistema di giochi i quinti sono fondamentali, anche loro hanno fatto una buona partita”.