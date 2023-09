Bologna-Cagliari, Ranieri: “La partita doveva finire 1-1, commessi errori decisivi”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Bologna, nel match valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024: “Peccato per la sconfitta, specialmente perché quando stai vincendo 1-0 non puoi commettere errori del genere. Ma la Serie A è questa e non dobbiamo disperare, anzi dobbiamo reagire al più presto“.

“Nel secondo tempo ci è mancato Petagna, il nostro punto di riferimento il vantaggio. A mio avviso la gara sarebbe dovuta finire 1-1, ma siamo stati poco pratici – ha proseguito Ranieri – Spiace per gli episodi che ci hanno fatto perdere, ma sono soddisfatto della squadra, anche se bisogna essere più attenti“.

Infine, l’allenatore dei sardi ha concluso: “Wieteska è un giocatore importante, mentre Dossena e Obert stanno facendo bene. E’ importante proseguire con la consapevolezza che dobbiamo guadagnarci la salvezza partita dopo partita. Nella pausa lavoreremo con i ragazzi che non vanno via in nazionale“.