Udinese-Sassuolo, Sottil: “Abbiamo qualità e forza per mettere in difficoltà gli avversari”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Il Sassuolo lo rispettiamo, ha all’interno degli ottimi calciatori, sia nei titolari sia nelle alternative. Ma abbiamo le qualità e la forza per metterlo in difficoltà. E’ allenato molto bene da due anni da Dionisi, con una filosofia dal gioco tecnico ed intenso. Li conosciamo bene. È vero che vengono da due vittorie, ma abbiamo veramente la voglia e la determinazione di sfoderare una prestazione di grande livello davanti al nostro pubblico. Attraverso la prestazione cercheremo di portare a casa un risultato importante, senza ossessione, ma con intelligenza e lucidità”.

Grandi elogi per dirigenza e calciatori: “Questa è una società di alto livello, formata da uomini straordinari, giocatori e staff, che lavorano tutti i giorni per migliorarci. Dico questo perché è un grande segno di responsabilità, siamo tutti concentrati e lavoriamo tutti i giorni per offrire sempre il meglio di noi stessi. I ragazzi si sono allenati come forsennati, con grande fame e concentrazione per preparare questa partita”.

Buone notizie dall’infermeria con il recupero di Pereyra, la crescita di Thauvin ed i progressi di Masina: “Thauvin sta crescendo. Non è arrivato qui fuori condizione, ma non ha giocato tante partite consecutive ed il cambiamento climatico e di campionato può influire sul recupero. Lui oggi ha una buona condizione fisica. In termini di minutaggio forzeremo qualcosa, siamo già nel girone di ritorno inoltrato. Detto questo ha fatto una buona settimana, è arrivato con grande voglia e determinazione”.

Infine un pensiero per Alberto Zaccheroni: “Lo conosco, una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese gli è vicino. Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua guarigione”.