Venezia-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Spal, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari, dopo l’importante vittoria ottenuta sul Benevento, sperano di dare seguito ai risultati per uscire dalla zona retrocessione. I biancazzurri, dal loro canto, potrebbero avere una delle ultime occasioni sotto la gestione De Rossi per scacciare la crisi e rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA