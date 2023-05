Udinese-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Udinese e Sampdoria, valevole per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023. Ultima chiamata per la Sampdoria, che in caso di sconfitta sarebbe aritmeticamente retrocessa in Serie B. I friulani vogliono invece tornare al successo e raggiungere all’ottavo posto Fiorentina, Torino e Monza. Secondo i bookmakers saranno proprio i padroni di casa a scendere in campo con i favori del pronostico, ma come sempre sarà il campo a parlare. La sfida è in programma oggi, lunedì 8 maggio alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.