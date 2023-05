Udinese-Sampdoria, la Curva Nord non sarà alla Dacia Arena in seguito ai fatti accaduti contro il Napoli

Nella giornata di domani la Curva Nord dell’Udinese non presenzierà alla Dacia Arena in della partita contro la Sampdoria, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, in segno di protesta dopo “i fatti accaduti in Udinese-Napoli”. Ad annunciarlo è stata la stessa curva attraverso una nota ufficiale: “I frequentatori” hanno deciso di “lasciare vuoti gli spazi solitamente occupati e invitano a seguire l’esempio tutti gli spettatori che abitualmente frequentano la Nord. Ora e per sempre forza Udinese”. Ieri, in seguito agli scontri al Dacia Arena, sono state arrestate cinque persone, di cui due udinesi, una persona di Gorizia, una di Pordenone e una di Napoli.