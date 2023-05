Premier League 2022/2023, l’Arsenal batte un colpo: 2-0 al Newcastle

L’Arsenal batte 2-0 in trasferta il Newcastle secondo classificato e si porta momentaneamente a -1 dal Manchester City. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i Gunners che si lasciano alle spalle definitivamente la crisi e continuano a credere al sogno della vittoria del titolo. All’8′ però c’è il primo brivido: Guimaraes calcia dal limite, Kiwior devia col ginocchio ma l’arbitro vede un braccio fuori posto. E’ il var a correggere l’errore e a spingere il direttore di gara a cancellare il penalty. Al 14′ l’Arsenal passa in vantaggio. Una lunga circolazione palla porta il Newcastle a schiacchiarsi in area. Jorginho serve Odegaard che da fuori area lascia partire un mancino che non lascia scampo a Pope. Al 71′ c’è il 2-0: Martinelli guida una ripartenza, punta la difesa e crossa al centro dove Schar è maldestro nell’intervento e deposita nella propria porta. Il Newcastle frena e rischia il sorpasso del Manchester United, impegnato contro il West Ham. L’Arsenal prova a mettere pressione al City che dopo la Champions scenderà in campo contro l’Everton.