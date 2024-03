Udinese-Salernitana, Liverani: “Dia si è rifiutato di entrare”

Nuovo caso Boulaye Dia in casa Salernitana. Dopo il match dei granata contro l’Udinese, il tecnico Fabio Liverani ha rivelato che l’ex attaccante del Villarreal si è rifiutato di entrare in campo nel finale di gara. “Non è voluto entrare negli ultimi 7-8 minuti, ne prendo atto, è una sua scelta che da oggi prenderemo in considerazione. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa? No, non è una scelta che fa l’allenatore, non è una parola giusta ma sicuramente non è un giocatore su cui posso contare”, ha detto a Dazn l’allenatore della Salernitana dopo l’1-1 della Dacia Arena. Parole diverse per Manolas: “Kostas va ringraziato per la disponibilità, è un esempio”. Resta qualche rimpianto visto che al 67′ l’Udinese è rimasto in 10 per un rosso a Ebosele. “Per mezz’ora abbiamo giocato in superiorità, ma è anche vero che abbiamo giocato con un modulo mai provato. Abbiamo fatto due allenamenti al completo e sono molto soddisfatto. Sulla palla di Tchaouna ci ho creduto, avremmo dovuto sfruttare meglio l’ampiezza del campo quando sono rimasti in 10. Lo abbiamo fatto poco, forse qualche calciatore era stanco e il possesso palla è stato lento e difficile. Ma la squadra ha tenuto bene il campo, i ragazzi hanno messo cuore e anima”.