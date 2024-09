Udinese, Runjaic: “Contenti del primo posto, la direzione è quella giusta”

“Siamo contenti del primo posto, ma in questo momento significa poco guidare il campionato. Questo traguardo ci dice solo che la nostra direzione è quella giusta e che stiamo facendo bene. Conterà mettere insieme tanti punti, in questa fase della stagione, per raggiungere il nostro obiettivo e fare un ottimo campionato“. Queste le parole di Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, dopo il 3-2 in rimonta sul Parma. Nell’intervento ai microfoni di DAZN, il tecnico tedesco ha spiegato: “La chiave per noi è lo spirito di squadra, essere collegati tra attacco e difesa e mettere tanta intensità nei momenti giusti della partita. Nel primo tempo non avevamo giocato così male, ma il nostro obiettivo è giocare sempre con l’energia che avete visto nella ripresa, ha cambiato la partita“. Runjaic, infine, racconta l’idillio con l’ambiente friulano: “Siamo soddisfatti del poco tempo che è servito per costruire questo gruppo, che comprende ogni unità della squadra e della società. Ci soddisfa anche l’ottimo rapporto coi tifosi, è un motivo d’orgoglio vedere come ci sostengono in casa e in trasferta“.

Molto contento anche Lorenzo Lucca: “Abbiamo preso due gol per altrettante disattenzioni, nonostante avessimo dominato anche nel primo tempo con due occasioni mie e due di Florian, colpendo un palo. Non ci siamo abbattuti, l’abbiamo ribaltata e ora pensiamo a Roma. Sarà una partita difficilissima“. L’attaccante ha mostrato attimi di nervosismo dopo la sostituzione e ai microfoni di DAZN ha spiegato: “Volevo portare la vittoria a casa, ero nervoso per questo. Sono contento della rimonta e mi sono subito chiarito col mister. Questa è stata una grande vittoria di squadra, la sua scelta è stata vincente“.

Così infine il mattatore Florian Thauvin, autore di una doppietta: “Tutto questo è incredibile. Abbiamo fatto un grande lavoro, bellissima la reazione della squadra nel secondo tempo. Sono molto felice della vittoria, grazie a tutta la squadra per lo sforzo. Mi immaginavo questo inizio di stagione, sto lavorando per questo e volevo fortemente tornare al mio livello. Ora sto bene, sono al 100% e spero di proseguire così“.