Udinese, prezzi stracciati per la sfida salvezza col Sassuolo

Prezzi stracciati da parte dell’Udinese per la sfida salvezza contro il Sassuolo. Al Bluenergy Stadium domenica 17 dicembre alle ore 15 va in scena l’ultima gara casalinga dei friulani e i tifosi under 18 potranno assistere alla partita a 5 euro in tutti i settori. Le tribune costeranno soltanto 20 euro per tutti i tifosi. Inoltre, torna l’Auc Day, la festa allo stadio di tutti gli iscritti all’Associazione Udinese Club.