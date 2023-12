Fifa, Infantino: “Iran? Felice che 3mila donne abbiano assistito ad un match”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato su Instagram riguardo alla presenza di alcune donne iraniane sugli spalti per assistere ad una partita di calcio.

“A settembre ho avuto il piacere di incontrare il Presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, a New York, dove abbiamo discusso dello sviluppo del calcio femminile nel Paese e dei progressi compiuti per quanto riguarda la presenza delle donne negli stadi. È stato quindi con grande piacere che ho appreso che oggi circa 3.000 donne hanno assistito al derby di Teheran tra il Persepolis FC e l’Esteghlal FC. Grazie al dialogo in corso tra la FIFA e la Federazione calcistica della Repubblica Islamica dell’Iran si stanno facendo progressi“.

Per la prima volta in quasi 40 anni, un numero limitato di donne iraniane ha potuto assistere a un derby calcistico locale a Teheran. Secondo il quotidiano Hammihan, circa 3.000 biglietti per la partita tra Esteghlal e Persepolis Teheran sono stati assegnati alle donne. In totale, allo stadio Asadi erano presenti circa 50.000 tifosi. Le donne si sono sedute in un blocco separato.

“Speriamo che il numero di donne aumenti“, ha detto un tifoso all’agenzia di stampa Irna dopo la partita, che è finita 1-1. Per anni le donne in Iran hanno lottato per avere il loro posto negli stadi. Negli ultimi tre anni il divieto è stato in qualche modo attenuato a causa delle pressioni esercitate dalla Fifa. Recentemente, un numero limitato di donne è stato ammesso in tribune separate in occasione di partite internazionali e di alcune partite della Champions League asiatica.