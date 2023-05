Udinese-Napoli oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi, giovedì 4 maggio alle ore 20:45, andrà in scena Udinese-Napoli, sfida valida per la 33esima giornata della Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena, fari puntati sull’undici di Luciano Spalletti, che, non perdendo, conquisterebbe aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia con cinque giornate d’anticipo. I partenopei, infatti, sono primi in classifica con 79 punti (25 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Per l’Udinese, la classifica è invece quasi priva di significato, con i posti nelle coppe europee ormai troppo lontani e con la salvezza ormai ben in cassaforte: i friulani sono tredicesimi a quota 42 (10 vittorie, 12 pareggi, 10 sconfitte). La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn.