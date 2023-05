Empoli-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Bologna, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani occasione d’oro per gli azzurri in chiave salvezza, perché bisogna ricominciare a far punti e anche in fretta, ecco però che i felsinei vogliono proseguire nell’ottimo momento di forma e conquistare un’altra vittoria. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 4 maggio.

Empoli-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.