Udinese-Napoli, corsa all’acquisto: potrebbe essere quella la sfida Scudetto decisiva

Boom di acquisti in vista del match tra Udinese e Napoli alla Dacia Arena. La sfida che si giocherà martedì 2 maggio alle 20:45, potrebbe rappresentare la gara decisiva in ottica di vittoria dello Scudetto, ed è per questo che le biglietterie sono state completamente prese d’assalto. C’è da ricordare però che la vittoria matematica si conquisterà battendo la Salernitana sabato e aspettando il risultato di Inter-Lazio, domenica a pranzo.