Balotelli sul calcione di Totti in finale di Coppa Italia: “Disse che non mi aveva neanche preso bene”

“Io Totti lo rispetto tantissimo e gli voglio bene. Alla fine della partita gli avevo anche scritto: ‘Perché mi hai dato quel calcio?’. Lui è stato disarmante nella risposta: ‘Dai, ma se non ti ho preso neanche bene…’ Ma ha fatto la storia del calcio italiano”. Al Muschio Selvaggio, Mario Balotelli torna così sul controverso episodio della finale di Coppa Italia del 2010 tra Inter e Roma in cui rimediò un violentissimo calcione da Francesco Totti: “C’era stata una partita negli anni precedenti, in cui avevo zittito i tifosi della Roma. Lui in finale di Coppa Italia in realtà ce l’aveva con il mister che non lo aveva fatto giocare dall’inizio”.