Udinese-Napoli, copertura tv in tutto il mondo: sarà vista anche in Russia, Cambogia e Zimbabwe

Udinese-Napoli, la partita che può valere lo scudetto per gli azzurri (se non già ottenuto stasera) sarà visibile in tutte e cinque i continenti e avrà una copertura totale a livello planetario. Lo rende noto il club partenopeo, che sottolinea come sarà trasmessa su CBS e Paramount negli Stati Uniti, su Starzplay in Medio Oriente e su Match TV in Russia. Previsto il collegamento anche dalle nazioni europee di Inghilterra, Spagna, Germania, Polonia, Svizzera, Romania, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Olanda, Macedonia, Slovacchia, Serbia, in Centro e Sud America come in Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Trinidad e Tobago, Uruguay, Ecuador, Perù e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada, negli stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Zimbawe, Zambia e in quelli asiatici di Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia.