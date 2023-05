Leeds, Allardyce è il nuovo tecnico

Sam Allardyce è il nuovo allenatore del Leeds. Il tecnico, 70 anni, prende il posto di Javi Gracia, esonerato dopo i recenti risultati. A quattro turni dalla fine, il club di Radrizzani è in piena lotta per non retrocedere. Sono 30 i punti per il Leeds in una bagarre salvezza che vede a quota 30 anche Leicester e Nottingham. Ventinove punti per l’Everton, cinque in più del Southampton, ultima della classe. Il Leeds non vince da cinque giornate di campionato. Allardyce sarà assistito dall’ex manager di MK Dons, Charlton Athletic e Oxford United Karl Robinson. La sua prima partita alla guida dei Whites sarà la trasferta di sabato in Premier League contro il Manchester City.