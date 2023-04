Udinese-Monza, i convocati di Raffaele Palladino: Izzo e Pessina rientrano dalla squalifica

Il Monza, dopo la sconfitta incassata con la Lazio, vuole ritrovare la vittoria nel match della Dacia Arena contro l’Udinese valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. In vista di questa importante sfida il tecnico biancorosso, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei calciatori convocati tra i quali figurano nuovamente Matteo Pessina ed Armando Izzo, che tornano dopo aver scontato un turno di squalifica. Per la medesima motivazione è, invece, assente Gianluca Caprari. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore.

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino;

Difensori: Donati, Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Izzo;

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Colpani, Pessina;

Attaccanti: Gytkjaer, Carboni, Maric, Petagna, D’Alessandro, Vignato, Ciurria.