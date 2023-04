Udinese-Monza 2-2, Sottil: “Primo tempo dominato, poi due gol in cinque minuti”

Andrea Sottil ha parlato nel post-partita di Udinese-Monza 2-2, match che ha visto i friulani trovare il pareggio solo in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Beto. “Abbiamo dominato il primo tempo, nel quale abbiamo concluso tante volte in porta – ha spiegato il tecnico dei bianconeri – C’è rabbia da parte mia e dei ragazzi per il calo inspiegabile a inizio ripresa, quando abbiamo preso due gol in cinque minuti facendo cambiare totalmente la partita. Se avessimo retto in quei minuti dopo sarebbe stato tutto diverso anche da un punto di vista tattico.”

“Il Monza è stato bravo a sfruttare le occasioni, dopo che non aveva mai tirato nel primo tempo – prosegue Sottil – Sono contento che chi è entrato si sia fatto trovare pronto, come Nestorovski che si è preso il rigore. Le scelte che ho fatto sono state per mantenere l’equilibrio anche quando dovevamo pareggiare, ho giocatori in panchina con caratteristiche molto diverse. Pafundi sta avendo un minutaggio progressivo, è un 2006 di grande talento ed è un progetto importante per l’Udinese del futuro. Anche Ebosele al primo anno di Serie A sta facendo molto bene.”