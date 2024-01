Udinese-Lazio, Zaccagni esce malconcio: dentro Pedro

Allarme in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito zoppicando dopo un’azione individuale conclusa con un contrasto perso. L’attaccante biancoceleste si accascia a terra e chiama il cambio alla panchina di Sarri che fa subito cenno a Pedro di andarsi a scaldare. Poco dopo ecco la sostituzione con lo spagnolo che prende il posto dell’azzurro. Non è ben chiara la natura del problema fisico di Zaccagni, anche se dal linguaggio del corpo potrebbe trattarsi più di un fastidio traumatico che muscolare. La società biancoceleste chiarirà l’entità del problema nelle prossime ore. Sarri incrocia le dita a pochi giorni dal derby di Coppa Italia contro la Roma.