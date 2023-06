Udinese-Juventus, Allegri: “Futuro? Nessuna trattativa per risoluzione contratto. Ringrazio chi ha lavorato con me”

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Udinese-Juventus 0-1 che ha chiuso la stagione dei bianconeri. Il tecnico è apparso subito emozionato e commosso: “Sono molto stanco, è stata una stagione molto difficile e stasera sono qui solo per ringraziare i ragazzi e tutto il gruppo dello staff che ha lavorato con me alla Continassa. Sono uomini che hanno lavorato in una situazione molto complicata.” Incalzato sul futuro, Allegri ha inizialmente fatto riferimento al 10 luglio come date per la ripresa della preparazione ma poi ha precisato: “Io sono solo l’allenatore, Calvo è responsabile dell’area sportiva. Certe cose dovete chiederle alla società.”

Ai microfoni di Dazn, il tecnico in un secondo momento ha precisato: “Non c’è nessuna trattativa per risolvere il contratto, io ho ancora due anni e sono pronto a mettermi a disposizione della società per lavorare con quello che mi verrà messo a disposizione. Sono pronto a programmare la stagione, come ho sempre fatto.”

Tornando a parlare della stagione appena conclusa, Allegri ha spiegato: “Nella prima parte di stagione abbiamo sbagliato qualcosa, ma poi dal settore giovanile abbiamo trovato dei giovani importanti. Il gruppo è stato granitico, poi nell’ultimo mese e mezzo con le voci che giravano è stato molto difficile quando ci si avvicinava alla sentenza. I dieci punti non sono una nostra responsabilità, abbiamo migliorato il risultato dell’anno scorso in campionato. Posso solo ringraziare i ragazzi.”