Nba Finals 2023, Denver Nuggets-Miami Heat stanotte in tv: canale, orario, streaming gara-2

Come seguire stanotte in tv gara-2 delle NBA Finals 2023 tra Denver Nuggets e Miami Heat: ecco l’orario, il canale e la diretta streaming del match. Appuntamento alle ore 02.30 di stanotte, tra domenica 4 e lunedì 5 giugno, presso la Ball Arena. Denver ha già portato a casa gara-1 nel segno del solito Jokic e proverà a ripetersi per mettere in discesa il proprio cammino. Guai però a sottovalutare la franchigia della Florida, che ha fatto vedere grandi cose nel corso di questi playoff e può vantare un fuoriclasse come Jimmy Butler. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass. Sky Sport inoltre sarà negli Stati Uniti per seguire interamente la serie, con telecronache in diretta, collegamenti quotidiani su Sky Sport 24 e copertura 24 ore su 24 su SkySport.it.