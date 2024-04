Udinese-Inter 1-2, Calhanoglu: “Scudetto nel derby col Milan? Non ne parlo, ho sofferto in silenzio”

“Il derby con il Milan? Non mi piace parlare sempre delle altre parti dove sono stato. Rispetto sempre tutto, ho un bel rapporto con tutti i miei ex compagni e ciò che è successo al primo anno in cui sono arrivato è ormai passato. Ho sempre sofferto in silenzio e adesso sono concentrato solo sui miei compagni, mi hanno aiutato. Ringrazio anche i tifosi perché mi sostengono sempre, così come i miei compagni. Auguro sempre a tutti il meglio, il calcio è così, uno vince e uno no, sono contento perché abbiamo meritato”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, dopo la vittoria in casa dell’Udinese che avvicina tantissimo lo scudetto: “I rigori? Ne ho calciati tanti ormai, oggi ero molto concentrato perché il portiere dell’Udinese è molto alto e forte. Cerco di parlare spesso con Sommer per prendere qualche idea su come calciarli. Credo che quando si avvicina l’obiettivo l’attenzione deve essere sempre più alta. Abbiamo affrontato un’Udinese che voleva sempre ripartire e andare in avanti. Nel secondo tempo siamo rientrati bene dopo il gol subito anche per un mio errore. I record? Abbiamo voglia di vincere lo scudetto, ma senza mollare perché nel calcio può accadere di tutto. Stiamo cercando di dare tutto in ogni allenamento e questo si riflette in campo”.