Udinese-Hellas Verona 3-3, Cioffi: “In controllo fino al 2-0. Il gol preso nel recupero non lo commento”

“Dico bravi ai miei ragazzi anche se quando si è bravi bravi si porta a casa il risultato. Il dispiacere vero di questo pareggio nel recupero mi dà grande dispiacere per loro, per come si allenano, per la voglia”. Così Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio subito in extremis dall’Hellas Verona. “Ho visto una partita in cui siamo stati in controllo fino al 2-0. Il gol preso nel recupero non lo commento, c’è da pensare quello che potevamo far meglio noi. Lucca? Tutta la squadra è viva, c’è da continuare. Ne usciremo prima di quello che tutti pensano. Colpaccio a San Siro contro l’Inter? Andiamo a Milano senza aspettative, non è il momento di sognare”, ha concluso.