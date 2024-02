Udinese, Cioffi sulla chiusura della Curva Nord: “Decisione troppo severa, ma la rispettiamo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Monza, l’allenatore dei friulani Gabriele Cioffi ha parlato della partita: “Affronteremo una squadra più verticale rispetto alla gara d’andata, che ci aspetterà restando più bassi per poi cercare Djuric e giocare sulle seconde palle. Noi abbiamo avuto un trend di crescita e contro l’Atalanta la reazione è stata smorzata dal fatto che loro si sono abbassati bene. Dobbiamo solamente vincere“.

Cioffi si è poi soffermato sui singoli: “Pereyra sta bene, si è allenato con continuità in settimana. Ebosele l’ho visto un po’ in confusione, sceglierò all’ultimo se confermarlo per le sue caratteristiche oppure scegliere un giocatore che spinge“. Sulla fine del calciomercato, invece: “E’ stata una sessione difficile, con diversi ragazzi andati altrove. Per me due nuovi acquisti sono la permanenza di Samardzic e Perez“. Infine, sul ricorso parzialmente accolto dopo gli insulti razzisti a Maignan: “Non è meglio o peggio per la gara contro il Monza. Rispettiamo la decisione, anche se la ritengo troppo severa considerando che i 5 colpevoli sono stati individuati nel giro di 24 ore“.