Napoli, si ferma Zielinski: affaticamento muscolare. Personalizzato per Meret e Olivera

Affaticamento muscolare per Piotr Zielinski, che non si è allenato con la squadra ma ha svolto del lavoro in palestra. Allenamento personalizzato in campo invece per Alex Meret e Mathias Oliveira. Il resto della squadra continua intanto a preparare l’impegno del Maradona contro l’Hellas Verona, in programma domenica 4 alle ore 15. Sotto l’occhio vigile di Walter Mazzarri, i partenopei hanno svolto un lavoro sulla rapidità, per poi chiudere la seduta con del lavoro tecnico tattico.