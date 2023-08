L’Udinese sta per definire i dettagli della cessione all’Everton di Beto, intanto l’attaccante, secondo quanto riportato dai media inglesi, si trova già a Liverpool per sostenere le visite mediche di rito con i Toffees. Il club bianconero dovrebbe incassare da questa operazione circa 32 milioni di euro che, difficilmente, potrà reinvestire immediatamente per un nuovo centravanti.