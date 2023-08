Mancini ha firmato, è il nuovo c.t. dell’Arabia Saudita: domani la presentazione a Riyadh

Dopo settimane di rumors siamo vicini, pare, all’ufficialità. Roberto Mancini domani verrà presentato com nuovo c.t dell’Arabia Saudita. La conferma arriva direttamente da ambienti vicini al tecnico italiano, secondo quanto confermato all’ANSA. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha già firmato il contratto e partirà domani per essere presente alle ore 17:00 locali in quel di Riyadh. Parlerà in conferenza stampa e inizierà così il suo percorso alla guide della rappresentativa saudita.