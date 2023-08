F1 GP Olanda 2023: Leclerc costretto al ritiro al giro 43, macchina danneggiata e disastro Ferrari

Disastro Ferrari con Charles Leclerc al Gp di Olanda di F1. Il pilota monegasco è costretto al ritiro al giro 43, dopo una gara rovinata per diversi motivi. In primis, la vettura del classe 1997 è danneggiata da uno scontro con Piastri, ma c’è anche un concorso di colpa ai box: se il fondo non si può sistemare, per cambiare l’ala hanno dovuto aspettare un ulteriore pit stop e non quello immediato per montare le gomme da bagnato, dove peraltro accade un pasticcio clamoroso, visto che mancano gli pneumatici e il pilota aspetta 13″ fermo in piazzola. Dopo essere stato passato persino da Bottas e Lawson, ed essere scivolato sedicesimo, Leclerc torna ai box e la macchina numero 16 viene ritirata.