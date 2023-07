LIVE – Ciclismo, Clasica San Sebastian 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della Clasica San Sebastian 2023, corsa basca giunta all’edizione numero 43. A pochi giorni dal Mondiale di Glasgow, per alcuni questo è l’ultimo appuntamento prima della corsa iridata. Il campione del mondo in carica Remco Evenepoel è uno dei più attesi, ma ci sono anche tanti altri big e Giulio Ciccone esce con fiducia dal Tour dopo la conquista della maglia a pois. Sportface vi racconterà la Clasica fin dal primo chilometro in tempo reale, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

