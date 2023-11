Udinese-Atalanta, Cioffi: “Possiamo migliorare ancora. Non mettiamo la croce sugli attaccanti”

“La sfortuna non esiste. Potevamo coprire più la palla, ma c’è stato tanto di bello e positivo. Udinese guarito? La medicina credo sia stata trovata, l’hanno trovata i ragazzi dentro di loro, affrontando faccia a faccia l’Atalanta. Tutti avrebbero firmato per tre punti in tre partite. Ne abbiamo fatti cinque. Ora affrontiamo la sosta col sorriso, sapendo che ci sono tanti margini per migliorare”. Lo ha detto il tecnico friulano Gabriele Cioffi dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta in casa. Walace apre le marcature nel primo tempo, ma Ederson nel recupero fissa il risultato sull’1-1. “Il punto a Monza ha segnato una ripartenza. Quella di Palladino era la squadra peggiore che potesse capitarci. A Milano c’è stato un cambio di marcia meritato, come sarebbero stati meritati i tre punti stasera. Guardare la classifica non ha senso. Success? Segnerà 7-8-9 gol quest’anno. Stesso discorso per gli altri. Non dobbiamo mettere la croce sugli attaccanti, stanno facendo partite di alto livello”, ha detto a Dazn il tecnico.