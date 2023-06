Udinese, Arslan spiega l’addio: “Una voce dentro mi diceva di andare in Australia”

Dopo oltre tre anni, Tolgay Arslan, centrocampista tedesco di origini turche, ha lasciato l’Udinese per trasferirsi al Melbourne in Australia. Il mediano ha spiegato così questa decisione: “Avevo una voce dentro che mi diceva che sarei andato a giocare in Australia. A gennaio ne ho parlato con l’Udinese e la squadra mi ha proposto un contratto che andava avanti per le prossime quattro stagioni. Ma io ho sentito un richiamo troppo forte dall’Australia”.