Juventus, sondaggio con il Chelsea per Casadei: possibile operazione con Vlahovic

Prime mosse di mercato per la nuova Juventus, con il ds Giovanni Manna che nei giorni scorsi è stato a Londra per dei contatti con il Chelsea. Il nome caldo è quello di Cesare Casadei, miglior giocatore del Mondiale Under 20 con 7 gol e ricevente di un riconoscimento che in passato è stato assegnato a Messi e Pogba. I bianconeri pensano a un possibile inserimento del giovanissimo talento ex Inter in una trattativa che potrebbe portare al Chelsea Dusan Vlahovic. Che Pochettino sia un estimatore dell’attaccante serbo sembra ormai cosa nota, ma i Blues non vogliono andare oltre i 60 milioni cash. Ecco quindi che tra le varie contropartite proposte (Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Trevoh Chalobah) la Juventus virerebbe molto volentieri su Casadei.

Il Chelsea dovrà valutare cosa fare, dal momento che l’idea era quella di mandare il ragazzo a giocare in prestito in un club di maggior profilo rispetto al Reading. La cessione a titolo definitivo non è un’opzione, ma la Juventus forse spera di strappare un prestito con diritto di riscatto per ripartire sulla linea di una Signora giovane e italiana. Nel frattempo Miretti è nel mirino di Genoa e Salernitana, mentre Rovella dovrebbe rientrare dal prestito a Monza e rimanere in bianconero. Tornerà dalla Brianza anche Filippo Ranocchia, su cui però c’è l’interesse dell’Empoli.