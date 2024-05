Tre punti per la Champions, ma nelle ultime 14 soltanto Salernitana e Frosinone hanno vinto meno della Juventus

Una vittoria per la Champions aritmetica, per giocarla per la ventiquattresima volta nella sua storia, poi si potrà pensare alla finale di Coppa Italia. La Juventus cerca i tre punti per raggiungere l’obiettivo che a detta di Allegri e della dirigenza è sempre e solo stato l’unico stagionale, e c’è da credergli, anche se per un girone intero si è lottato per lo scudetto, prima di una drammatica frenata da 14 punti in 14 partite. Una media da lotta per la retrocessione da sistemare contro una squadra che è retrocessa, che non vince da una vita, che è la peggiore per rendimento e sotto ogni altro aspetto. Ma che in termini di punti ottenuti negli ultimi tre mesi è pur sempre più vicina alla Juventus di quanto l’Inter capolista (ma anche il Bologna e altre) lo sia nei confronti dei bianconeri. La resa dei ragazzi di Allegri è precipitata, così come la fiducia dell’ambiente nei suoi confronti, ma si arriva al momento clou della stagione, quello in cui in tre giorni si può, nell’ordine, conquistare il pass per la Champions del prossimo anno, e dunque tornare nel calcio che conta dopo un anno di esclusione, e poi preparare la finale dell’Olimpico che può voler significare vincere un titolo dopo quasi tre anni di digiuno. Tanti pensieri per Max, che deve anche valutare un minimo di turnover per non arrivare corti alla partita contro l’Atalanta: mentre i bianconeri dovranno preparare la partitissima contro l’ultima della classe, i nerazzurri lo faranno contro la Roma con cui si giocano il quinto posto. A livello psicologico, cambia tutto.

LA JUVENTUS PREPARA LA COPPA ITALIA CON LA SALERNITANA

La Juventus non ha mai vinto per tre volte di fila contro la Salernitana e potrebbe riuscirci per la prima volta. L’ultimo precedente all’Allianz se lo ricordano tutti: quel 2-2 grida ancora vendetta, con il clamoroso errore del Var che, nel consigliare l’annullamento del gol di Milik, non aveva considerato la posizione di Candreva. Nel frattempo sono arrivati due successi in trasferta. Come detto, tre punti vogliono dire Champions League: la Juve è già la squadra con più partecipazioni tra quelle italiane, e può raggiungere quota 24. La squadra di Allegri arriva però da quattro pareggi consecutivi, ne aveva inanellati di più in fila l’ultima volta nel 2009, mentre sono ben otto i pareggi nel 2024 per la Juve, la seconda in assoluto nei top-5 campionati europei. E Salernitana (insieme al Frosinone) sono le uniche squadre ad aver vinto meno partite della Juventus nelle ultime 14 giornate di campionato. Un ultimo dato: i campani ne hanno perse quattro di fila ma nella loro storia in A, nemmeno in quest’anno disastrato, sono arrivati a cinque.