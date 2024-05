Lazio: la Champions è utopia, ma mai dire mai. Con l’Empoli Tudor vuole la quarta vittoria di fila in casa

Quanto male ha fatto quel pareggio contro il Monza. Una doppietta firmata Djuric che ha condannato o quasi la Lazio a una prossima stagione lontana dalla Champions League, anche se mai dire mai. A tre giornate dalla fine, però, bisogna recuperare cinque punti nei confronti di una tra Roma e Atalanta, e considerando lo scontro diretto di oggi tra queste due squadre, l’utopia improvvisamente può trasformarsi in qualcosa in cui credere. Anche perché, è proprio questo che rimane ai ragazzi di Tudor, trovare qualcosa per cui combattere da qui alla fine. Difendere l’Europa League dall’attacco delle balbettanti Napoli e Fiorentina (anche loro si scontreranno tra loro e dunque si toglieranno punti), sì, ma è un po’ poco per un ambiente ambizioso: servono tre vittorie in tre partite difficili contro Empoli, Inter e Sassuolo, poi sperare che possano bastare per il miracolo. Altrimenti, sarà comunque un finale di stagione dignitoso per ripartire il prossimo anno con un gran bel progetto targato Tudor.

LAZIO CONTRO EMPOLI PER CREDERE ANCORA NELLA CHAMPIONS

La Lazio ha ottimi precedenti con l’Empoli: in casa non è mai stata battuta dalla formazione toscana in tredici precedenti all’Olimpico, ha vinto le ultime due senza subire gol e non è mai arrivata a tre di fila. E poi, Tudor ha portato un vento nuovo: ha perso solo il derby, ha pareggiato in quel modo a Monza, per il resto solo vittorie. Tre di queste in casa e la Lazio non arriva a quota quattro consecutive addirittura dal novembre 2021. Se dovessero arrivare i tre punti, Tudor potrebbe vincere la quarta partita casalinga su quattro alla guida della Lazio, eguagliando i record di Delio Rossi e Alfredo Monza. Come torna questa parola… Del resto, l’Empoli non ha segnato in sette delle ultime nove partite e ha perso senza segnare tutte le ultime trasferte di Serie A. Ma a far preoccupare in casa biancoceleste sono i 18 punti persi da situazione di vantaggio in questo campionato: per i nove punti e tre vittorie serve mantenere altissima la concentrazione.