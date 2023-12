Torino-Udinese, Ilic: “Volevo crossare, ma sono stato fortunato”

“Volevo fare un cross, è andata bene e sono stato fortunato. Sono contento che non abbiamo perso e abbiamo portato a casa un punto. È la sesta partita che giochiamo bene, dobbiamo continuare così. Aspettiamo la prossima, possiamo fare ancora tanto bene. Cerco di dare sempre il 100% in allenamento, il mister mi dice che devo essere sempre concentrato e ha ragione. Io sono qua per crescere e ascoltare l’allenatore”. A dirlo è il centrocampista del Torino, Ivan Ilic, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese. “Europa? Non ne voglio parlare”, ha concluso l’ex Hellas Verona dopo la partita pareggiata grazie ad un suo gol.