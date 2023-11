Torino-Sassuolo, Dionisi: “Partita difficile contro una squadra ostica”

“Quella di domani sarà una partita difficile perché il Torino è una squadra ostica, fisica. Si è anche rinforzata, parliamo di una realtà importante che ha fatto molto bene l’anno scorso e vuole confermarsi”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi alla vigilia della partita di campionato contro il Torino in programma all’Olimpico granata alle 20:45 di lunedì 6 novembre. “Henrique non sarà della partita, sapevamo che i pochi giorni tra una partita e l’altra non sono dalla sua parte e non so se rientrerà per la prossima – ha detto a proposito dell’infermeria -. Quelli che hanno giocato in Coppa si sono allenati. Ovvio che qualcuno ha pagato un po’ di più il fatto di aver giocato poco e poi ha giocato 120 minuti ma non dovremmo aver problemi da questo punto di vista”. Il Sassuolo non perde d’occhio la classifica: “Dobbiamo fare più di 17 punti nel girone d’andata, poi ovvio che non abbiamo l’acqua alla gola. Domani non è una finale ma è una gara importante”. E secondo il tecnico neroverde “il livello delle neopromosse si è alzato ma difficilmente si alzeranno le quote salvezza ed Europa”.