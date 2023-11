Milan, 2023 da horror: la squadra di Pioli ha vinto meno della metà delle partite giocate

19 su 45. Ovvero, il 42%. Sono i numeri di un Milan da horror nel 2023, visto che con la sconfitta contro l’Udinese sono ora 45 le partite giocate da inizio gennaio a ora e appena 19 le vittorie in tutte le competizioni. Da Salernitana-Milan 1-2, con un successo risicato che aprì però poi un lungo periodo di digiuno e crisi, a Milan-Udinese 0-1, l’ennesimo ko di un anno che si era concluso con un quinto posto sul campo, diventato quarto e dunque qualificazione Champions per la penalizzazione ai danni della Juventus. E poi, con una semifinale di Champions League ma persa contro i rivali dell’Inter, nerazzurri con cui sono stati persi anche tutti i derby in campionato in stagione e anche quello che assegnava la Supercoppa Italiana. Il Milan di Pioli, ora inevitabilmente sulla graticola, ha vinto meno della metà delle partite giocate in quest’anno solare, praticamente 4 su 10, e adesso c’è la Champions con il Psg decisivo per un passaggio del turno che sarebbe una boccata d’aria freschissima.