Torino-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il Torino di Juric ospita all’Olimpico Grande Torino la Roma di Mourinho nella 29esima giornata della Serie A 2022/2023. Grande occasione per i giallorossi, che grazie ai pareggi di Milan e Inter hanno l’opportunità, in caso di vittoria contro i granata, di agganciare il terzo posto in classifica scavalcando proprio le due milanesi. Appuntamento questa sera, sabato 8 marzo, alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn.