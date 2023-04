Fiorentina-Spezia, Dragowski: “Siamo stati squadra, alla fine potevamo vincerla”

Il portiere dello Spezia Dragowski ha commentato il pareggio della sua squadra arrivato in casa della Fiorentina: “Alla fine potevamo vincerla, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto da squadra, ma ci siamo, tutti uniti. Complimenti a tutta la squadra, anche chi entra dalla panchina aiuta sempre. Oggi si è visto che c’è la squadra, abbiamo sofferto insieme, ma per me potevamo vincerla e sarebbe andata bene. L’assist? Ogni tanto ci sta di lanciare i miei compagni verso la porta e il mister me lo chiede. So calciare lungo. Volevo passarla corta, ma è andata alta grazie al vento”. “Ho un ottimo rapporto con i miei ex compagni, gli auguro il meglio. La Fiorentina era a nove vittorie di fila, sono grandi calciatori, voglio bene a tutti loro, da dirigenti a società”.