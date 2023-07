Torino, primo allenamento a porte aperte: 1.500 tifosi al Filadelfia

Primo allenamento a porte aperte della nuova stagione per il Torino, accolto al Filadelfia da circa 1.500 tifosi presenti. “Se onorerete con grinta e cuore i nostri colori, la Maratona non vi lascerà mai soli” lo striscione affisso sul lato lungo del campo. Gli uomini di Juric stanno allenando per il sesto giorno in città, poi lunedì ci sarà il trasferimento a Pinzolo per il ritiro in altura che durerà fino al 28 luglio.