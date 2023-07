Juventus, Rabiot rientrato a Torino per le visite mediche. Proseguono gli allenamenti, Giuntoli a bordo campo

Proseguono gli allenamenti della Juventus alla Continassa, dove Allegri continua a lavorare in attesa del rientro di tutti i nazionali e dei possibili arrivi dal calciomercato. Presente a bordo campo anche il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, mentre sugli spalti la seduta è stata aperta anche ai tifosi. E a proposito di rientri, oggi è il giorno di Adrien Rabiot che dopo il rinnovo di contratto delle scorse settimane si sottopone in queste ore alle visite mediche di rito al J Medical. Il tutto mentre si prepara per fine mese la partenza verso gli Stati Uniti, dove anche quest’anno la Juventus sarà protagonista di una tournée.